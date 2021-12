La «stretta» di Natale dimostra che gli italiani hanno fatto i compiti ma la politica no (Di giovedì 23 dicembre 2021) Scusate, ma c’è qualcosa che non va. Continuare a dire che l’Italia è Paese modello nel mondo per la gestione della pandemia, quando fuori dalle farmacie italiane ci sono chilometri di persone intirizzite dal freddo che elemosinano un tampone, significa fare un torto alla ragione. La verità è che gli italiani hanno fatto i compiti, e la politica no. Gli italiani si sono chiusi in casa, si sono vaccinati in massa, si sono rivaccinati per due o tre volte. Invece la politica, dopo quasi due anni di emergenza, ha fallito sui progetti chiave. E come dimostrano le ultime decisioni, stiamo procedendo con rattoppi emergenziali. Giorno per giorno. Col fiato corto. Con la sensazione di arrivare sempre in ritardo. E qui non c’entra l’inafferrabilità del virus ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 dicembre 2021) Scusate, ma c’è qualcosa che non va. Continuare a dire che l’Italia è Paese modello nel mondo per la gestione della pandemia, quando fuori dalle farmacie italiane ci sono chilometri di persone intirizzite dal freddo che elemosinano un tampone, significa fare un torto alla ragione. La verità è che gli, e lano. Glisi sono chiusi in casa, si sono vaccinati in massa, si sono rivaccinati per due o tre volte. Invece la, dopo quasi due anni di emergenza, ha fallito sui progetti chiave. E comeno le ultime decisioni, stiamo procedendo con rattoppi emergenziali. Giorno per giorno. Col fiato corto. Con la sensazione di arrivare sempre in ritardo. E qui non c’entra l’inafferrabilità del virus ...

