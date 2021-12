La stampa ai tempi del Draghistan. “Siamo alla demenza servile”. Cavalli stronca gli applausi dei giornalisti al premier: “I media hanno abdicato al loro ruolo di controllo” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una stampa che “ha abdicato al proprio ruolo”, in ossequio “all’uomo forte”. Giulio Cavalli, scrittore e artista, esprime un giudizio molto severo nei confronti dei giornalisti plaudenti durante la conferenza stampa di ieri del premier Mario Draghi (leggi l’articolo). Qual è il giudizio sull’accoglienza riservata a Draghi? “Siamo alla demenza servile. La stampa ha deciso di abdicare dal ruolo di controllo, e questo era già avvenuto da tempo. Ma mi sembra una pessima notizia che ci sia addirittura una stampa in appoggio extraparlamentare al governo. E tra l’altro è una pessima notizia anche per Draghi, che invece pare compiaciuto”. Come ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Unache “haal proprio”, in ossequio “all’uomo forte”. Giulio, scrittore e artista, esprime un giudizio molto severo nei confronti deiplaudenti durante la conferenzadi ieri delMario Draghi (leggi l’articolo). Qual è il giudizio sull’accoglienza riservata a Draghi? “. Laha deciso di abdicare daldi, e questo era già avvenuto da tempo. Ma mi sembra una pessima notizia che ci sia addirittura unain appoggio extraparlamentare al governo. E tra l’altro è una pessima notizia anche per Draghi, che invece pare compiaciuto”. Come ...

