La Serie A perde i pezzi: quattro giocatori convocati per la Coppa d'Africa! (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Serie A inizia seriamente a perdere i pezzi in vista della Coppa d'Africa. Una delle tante nazionali partecipanti ha diramato proprio quest'oggi la lista ufficiale dei convocati, ovvero la Gambia. Peccato che abbia diversi giocatori presenti nel nostro massimo campionato, nel dettaglio ben quattro. E i club danneggiati sono i seguenti: la Roma, la Sampdoria, il Bologna e lo Spezia. Insomma, squadre che per diversi motivi occupano posizioni significative in Serie A. E perdere questi giocatori potrebbe essere doloroso! Serie A nei guai: quattro giocatori convocati per la Coppa d'Africa!

