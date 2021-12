La Salernitana preannuncia reclamo | congelata vittoria a tavolino dell' Udinese

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Nessuna decisione è stata presa dal giudice sportivoa serie A su, partitaa 19/esima giornata di serie A non disputata per la mancata presentazionea squadra campana...

Laha infatti preannunciato reclamo sul possibile 0 - 3 a tavolino, bloccando così l'iter.... d'altronde il Torino di Juric non è il Cagliari o la, ma paradossalmente sono proprio ... con un mese di gennaio che, tra campionato, Supercoppa, Coppa Italia e mercato, si...la Salernitana preannuncia reclamo sul possibile 3-0 a tavolino in favore dell'Udinese. Il Giudice Sportivo della Serie A non ha preso alcuna decisione sul match della 19ª giornata di campionato, ...Nessuna decisione è stata presa dal giudice sportivo della Serie A su Udinese-Salernitana, partita della 19.esima giornata di campionato, non disputata per la mancata presentazione della squadra campa ...