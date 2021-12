La rivincita del fungo | nuovo pilastro della pace sociale

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Non ci sono solo “positivo” e “negativo”, parole che un tempo indicavano gravi pestilenze legate soprattutto al letto e alla siringa, e oggi richiamano piuttosto i tamponi nasali. Come tante altre espressioni il Covid ha prodotto anche su “mangiare fuori” uno slittamento semantico, soprattutto in vista del Natale. E così, tutti ci si attrezza, tra appunto tamponi e “molecolari”, per evitare di prendersi l’Omicron tra il tortellino e il Delta prima dello zampone (e magari sterminare i parenti anziani). Ma come evitare l’alitata dello zio magari no vax durante il cenone? E se al cugino che chiede “e la fidanzatina?” scappa questa volta il droplet? I più scaltri si stanno attrezzando col classico, il già vituperato bombolone riscaldante da piazzare in terrazzo o balcone, per fuggire dalla convivialità imposta dalle feste o proprio per mangiare, appunto, “fuori”. ...