La rinascita di Bernardeschi: la Juventus non ha fretta per il rinnovo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il giocatore vuole continuare l’avventura in bianconero, la Juventus ha l’intenzione di trattenerlo. Leggi su 90min (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il giocatore vuole continuare l’avventura in bianconero, laha l’intenzione di trattenerlo.

Advertising

parpagnowow : RT @MileTrecarichi: Qui andiamo al secondo tema. Anche su #Bernardeschi non c'è equilibrio. Senza dubbio nell'ultimo mese applicazione tatt… - Cucciolina96251 : RT @MileTrecarichi: Qui andiamo al secondo tema. Anche su #Bernardeschi non c'è equilibrio. Senza dubbio nell'ultimo mese applicazione tatt… - isa_06000 : RT @MileTrecarichi: Qui andiamo al secondo tema. Anche su #Bernardeschi non c'è equilibrio. Senza dubbio nell'ultimo mese applicazione tatt… - PeppeMur84 : RT @enzomarangio: Le stoccate di #Arrivabene I 19 punti in 8 partite La rinascita di #Bernardeschi L'Atalanta e la zona Champions a - 4 La… - enzomarangio : Le stoccate di #Arrivabene I 19 punti in 8 partite La rinascita di #Bernardeschi L'Atalanta e la zona Champions a -… -