La Regina cancella il Natale a Sandringham

La Regina Elisabetta anche per quest'anno è stata costretta a rinunciare al suo amato Natale a Sandringham. La Sovrana si accontenterà di trascorrere queste festività nel castello di Windsor accogliendo figli e nipoti a turno. Ma scopriamo qualche dettaglio in più su questo clamoroso cambio di programma. La Regina Elisabetta ha dovuto rinunciare nuovamente al suo Natale; la Sovrana ha scelto di non aspettare l'annuncio di un nuovo lockdown

