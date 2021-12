La quarta ondata Covid travolge il campionato di serie B: rinviate due giornate (Di giovedì 23 dicembre 2021) La paura è che ci possano essere problemi in serie A e, soprattutto, la paura di tornare a porte chiuse, almeno fino a primavera per colpa delle nuove varianti. E così l'emergenza Covid ha fermato la ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 dicembre 2021) La paura è che ci possano essere problemi inA e, soprattutto, la paura di tornare a porte chiuse, almeno fino a primavera per colpa delle nuove varianti. E così l'emergenzaha fermato la ...

