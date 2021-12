La prima rocambolesca metà della Serie A (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il campionato di Serie A è arrivato a metà strada, portandosi un carico di certezze e incertezze. Il valore di essere campione d’inverno conta poco, e più del gioco, delle tattiche, della forma, la parola chiave è una sola: assenza. Anzi assenze. Sono loro che hanno determinato i risultati, loro che influiscono sulle partite. Che stabiliscono l’emivita di una squadra, cioè il tempo in cui decade metà della massa iniziale dell’elemento stesso. Se all’inizio la squadra che partiva con l’handicap di non avere un giocatore fondamentale che in nazionale aveva fatto faville, Spinazzola, lesionato durante gli Europei, era la Roma, piano piano il virus covid e il virus lesioni muscolari e dei legamenti è dilagato dappertutto. Come se fossimo un po’ tutti più fragili, compresi i calciatori. L’esempio più ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il campionato diA è arrivato astrada, portandosi un carico di certezze e incertezze. Il valore di essere campione d’inverno conta poco, e più del gioco, delle tattiche,forma, la parola chiave è una sola: assenza. Anzi assenze. Sono loro che hanno determinato i risultati, loro che influiscono sulle partite. Che stabiliscono l’emivita di una squadra, cioè il tempo in cui decademassa iniziale dell’elemento stesso. Se all’inizio la squadra che partiva con l’handicap di non avere un giocatore fondamentale che in nazionale aveva fatto faville, Spinazzola, lesionato durante gli Europei, era la Roma, piano piano il virus covid e il virus lesioni muscolari e dei legamenti è dilagato dappertutto. Come se fossimo un po’ tutti più fragili, compresi i calciatori. L’esempio più ...

