La politica energetica americana nell’era Biden (Di giovedì 23 dicembre 2021) Alla recente conferenza di Glasgow sul cambiamento climatico c’erano americani ovunque. I diplomatici hanno fatto grandi promesse sulla progressiva eliminazione di sussidi ai combustibili fossili, aumentando i tagli del governo all’inquinamento che provoca il riscaldamento globale. Sul palcoscenico di Glasgow sono saliti anche CEO con nuovi proclami su come aiuterebbero a reindirizzare investimenti privati da InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 23 dicembre 2021) Alla recente conferenza di Glasgow sul cambiamento climatico c’erano americani ovunque. I diplomatici hanno fatto grandi promesse sulla progressiva eliminazione di sussidi ai combustibili fossili, aumentando i tagli del governo all’inquinamento che provoca il riscaldamento globale. Sul palcoscenico di Glasgow sono saliti anche CEO con nuovi proclami su come aiuterebbero a reindirizzare investimenti privati da InsideOver.

Advertising

elio_vito : Un uomo delle istituzioni, uno statista, un patriota, non lascia la guida del governo, non apre una crisi politica… - babeari969 : RT @elio_vito: Un uomo delle istituzioni, uno statista, un patriota, non lascia la guida del governo, non apre una crisi politica in piena… - ClaudioAgos : RT @elio_vito: Un uomo delle istituzioni, uno statista, un patriota, non lascia la guida del governo, non apre una crisi politica in piena… - PpeGius : RT @elio_vito: Un uomo delle istituzioni, uno statista, un patriota, non lascia la guida del governo, non apre una crisi politica in piena… - SRizzoli : RT @elio_vito: Un uomo delle istituzioni, uno statista, un patriota, non lascia la guida del governo, non apre una crisi politica in piena… -