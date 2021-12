La nuova sinistra sudamericana vuole arginare il caudillismo anti democratico

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 dicembre 2021) A maggio, quando il presidente venezuelano Nicolás Maduro scrisse su Twitter che l’avanzata della coalizione diApruebo Dignidad alle elezioni locali in Cile e della Costituente rappresentava “un contundente rifiuto al neoliberalismo selvaggio”, Gabriel Boric gli rispose: “E anche un mandato di rispetto incondizionato ai diritti umani. Qualcosa rispetto a cui tanto Sebastián Piñera come lei non siete stati all’altezza”. Esponente di un partito che si chiama Rivoluzione democratica e che è nato dalle proteste del 2011, Boric, eletto domenica presidente del Cile, il 18 luglio alle primarie di Apruebo Dignidad sconfisse il comunista Daniel Jadue. Anche lo stesso Jadue prese una posizione netta, quando la dirigenza del suo partito si congratulò per la rielezione in Nicaragua di Daniel Ortega, che aveva messo in galera o costretto all’esilio tutti i suoi ...