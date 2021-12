La monnezza per le strade di Roma smentisce la promessa di Gualtieri (Di giovedì 23 dicembre 2021) A Roma i cassonetti dell’immondizia continuano a traboccare. Il fatto non costituirebbe notizia se non ci si trovasse in prossimità del Natale e, soprattutto, se il sindaco Roberto Gualtieri non avesse promesso due mesi fa, appena eletto al ballottaggio, di risolvere la questione, annunciando che la Capitale sarebbe tornata in condizioni normali proprio entro le festività natalizie. Così non è stato. Almeno, non del tutto. In centro o nelle immediate vicinanze, al quartiere Prati, la situazione sembra migliorata di netto e anche i residenti si mostrano fiduciosi. “Sì” rispondono quando viene chiesto loro se Gualtieri stia riuscendo nell’impresa di ripulire la città. Altrove, invece, prevale ancora la sporcizia e l’incuria. Su via Tiburtina, per esempio, percorrendo le vie principali i rifiuti non si vedono più, ma la ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ai cassonetti dell’immondizia continuano a traboccare. Il fatto non costituirebbe notizia se non ci si trovasse in prossimità del Natale e, soprattutto, se il sindaco Robertonon avesse promesso due mesi fa, appena eletto al ballottaggio, di risolvere la questione, annunciando che la Capitale sarebbe tornata in condizioni normali proprio entro le festività natalizie. Così non è stato. Almeno, non del tutto. In centro o nelle immediate vicinanze, al quartiere Prati, la situazione sembra migliorata di netto e anche i residenti si mostrano fiduciosi. “Sì” rispondono quando viene chiesto loro sestia riuscendo nell’impresa di ripulire la città. Altrove, invece, prevale ancora la sporcizia e l’incuria. Su via Tiburtina, per esempio, percorrendo le vie principali i rifiuti non si vedono più, ma la ...

Advertising

CosettaGiordano : RT @AchromicRevived: Non #MIFACCIOLECANNE da parecchio e quando me le facevo era monnezza di strada, sarebbe bello sapere cosa si prova con… - jungleLella87 : @Gosazer @LittleA_83 Ma secondo te la Ferrante ha tempo da perdere per guardare sta monnezza? ?? - lilyrosemylove : RT @AchromicRevived: Non #MIFACCIOLECANNE da parecchio e quando me le facevo era monnezza di strada, sarebbe bello sapere cosa si prova con… - Casadileo1 : RT @AchromicRevived: Non #MIFACCIOLECANNE da parecchio e quando me le facevo era monnezza di strada, sarebbe bello sapere cosa si prova con… - AchromicRevived : Non #MIFACCIOLECANNE da parecchio e quando me le facevo era monnezza di strada, sarebbe bello sapere cosa si prova… -