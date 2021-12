La magia delle “Luci sul Trasimeno”: passione e follia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Life&People.it 165 pali portanti, 7 chilometri di cavo elettrico, 2559 Luci di ultima generazione, oltre un chilometro di lunghezza; sono le attesissime Luci sul lago Trasimeno che accendono lo spettacolo unico e inimitabile dell’Albero di Natale 2021 più grande del mondo. Disegnato sull’acqua trasforma Castiglione del Lago in un luogo incantato per un Natale speciale, suggestivo e indimenticabile. Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia torna “Luci sul Trasimeno” La manifestazione nel 2019 ha polverizzato ogni record di presenze, unendo, valorizzando e promuovendo un intero territorio. Quest’anno – spiega Marco Cecchetti, presidente eventi Castiglione del Lago – ci saranno 37 giorni di intrattenimento con più di 200 spettacoli. La grande novità è la ruota panoramica in Piazza Gramsci, la pista ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 23 dicembre 2021) Life&People.it 165 pali portanti, 7 chilometri di cavo elettrico, 2559di ultima generazione, oltre un chilometro di lunghezza; sono le attesissimesul lagoche accendono lo spettacolo unico e inimitabile dell’Albero di Natale 2021 più grande del mondo. Disegnato sull’acqua trasforma Castiglione del Lago in un luogo incantato per un Natale speciale, suggestivo e indimenticabile. Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia torna “sul” La manifestazione nel 2019 ha polverizzato ogni record di presenze, unendo, valorizzando e promuovendo un intero territorio. Quest’anno – spiega Marco Cecchetti, presidente eventi Castiglione del Lago – ci saranno 37 giorni di intrattenimento con più di 200 spettacoli. La grande novità è la ruota panoramica in Piazza Gramsci, la pista ...

Advertising

AlePol65_2 : RT @Nymphaea_6: La magia delle bambole ?? - Nymphaea_6 : La magia delle bambole ?? - SasiGP25 : Ma sono l'unico che quest'anno non sta vivendo per nulla il Natale? Domani è la vigilia e sembra un giorno qualsias… - ViaggiaTreno : Puoi immergerti nella magia delle Luci d’artista a Salerno, con 20 treni regionali straordinari in aggiunta ai coll… - zazoomblog : Tutta la magia delle feste a Napoli - #Tutta #magia #delle #feste #Napoli -