La magia della musica Disney al Verdi

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 23 dicembre 2021) di Monica De Santis Lafesta più bella dell’anno ispira la programmazione natalizia del Teatro Municipale Giuseppedi Salerno. Questa sera, con inizio alle ore 20, il palco del Massimo Cittadino ospiterà l’Orchestra Filarmonica “Giuseppe” di Salerno, che diretta dal Maestro Francesco Rosa, presenteranno “Concertoland”, un omaggio alle colonne sonore di alcune delle produzionipiù famose. Si inizierà con la colonna sonora di “Pirates of the Caribbean” firmata dal compositore, produttore discografico e tastierista tedesco Hans Zimmer, con la collaborazionecoppia di chitarristi messicani composta da Rodrigo y Gabriela. Si prosegue poi con “You’ll be in my heart”, colonna sonora del film d’animazione Tarzan, realizzata dal ...