La Lombardia resta in zona bianca (Di giovedì 23 dicembre 2021) I dati del monitoraggio settimanale confermano, anche per la prossima settimana, la zona bianca per la Lombardia. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando i dati del monitoraggio settimanale che domani saranno analizzati dalla cabina di Iss e Ministero della Salute. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 dicembre 2021) I dati del monitoraggio settimanale confermano, anche per la prossima settimana, laper la. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Attilio Fontana, commentando i dati del monitoraggio settimanale che domani saranno analizzati dalla cabina di Iss e Ministero della Salute. L'articolo

Advertising

Carlo73421330 : Chiudere la Lombardia Covid in Lombardia, variante Omicron al 40%, quasi 13mila contagi in un giorno. La Lombardia… - sportli26181512 : #Governance #Notizie La Lombardia resta in zona bianca: I dati del monitoraggio settimanale confermano, anche per l… - tranellio : RT @Virus1979C: In #Lombardia 12.955 casi in un giorno: record da inizio pandemia. Ma la Regione resta bianca. (Corsera) - MatteoBottari : (I record che nessuno vorrebbe raggiungere) In #Lombardia 12.955 casi in un giorno: record da inizio pandemia. Ma… - MariaAversano1 : RT @Virus1979C: In #Lombardia 12.955 casi in un giorno: record da inizio pandemia. Ma la Regione resta bianca. (Corsera) -