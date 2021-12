La Juventus abbandona la pista di mercato? Nedved guarda altrove

(Di giovedì 23 dicembre 2021) La, in vista deldi gennaio, sembra averto unadi. Tanti i dubbi intorno al giocatore.(Getty Images)Il campionato è ufficialmente andato in pausa e laha completamente cambiato il volto della propria stagione. La vittoria casalinga sul Cagliari, unita ai clamorosi passi falsi di Atalanta e Napoli, hanno permesso ai bianconeri di riaprire definitivamente la corsa Champions. I ragazzi di Allegri, infatti, sono a meno quattro dal quarto posto e a sole cinque distanze dai partenopei, prossimo avversario alla ripresa del campionato (partita in programma allo Stadium il sei gennaio). Ora per Bonucci e compagni una settimana di pausa con la ripresa fissata il prossimo trenta dicembre quando il mister tornerà ad avere a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juventus abbandona

Juve Dipendenza

BARI - Dopo il pass storico per i , ladi Joe Montemurro raggiunge anche i quarti di Coppa Italia grazie al 4 - 1 sulla Pink Bari .di gioco resta a terra tenendosi il ginocchio e...La speranza di trovare ancora qualcuno in vita non ci. Non molliamo. Continuiamo a ... Juve: non c'è da stare Allegri, pareggio 1 - 1 a Venezia 12 Dicembre 2021 Lapareggia 1 - 1 a ...La Juventus, in vista del mercato di gennaio, sembra aver abbandonato una pista di mercato. Tanti i dubbi intorno al giocatore.De Ligt lascia la Juventus? Calciomercato, è già polemica a distanza tra Mino Raiola e Maurizio Arrivabene sul futuro del difensore bianconero.