La gonna di pelle di Claudia Gerini è il must have dell’inverno 2022 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Claudia Gerini si è presentata più in forma che mai alla prima del nuovo film a cui ha partecipato, Lasciarsi un giorno a Roma, diretto da Edoardo Leo. L’attrice è arrivata con un look elegante caratterizzato da una mise tutta sui toni del marrone, dove la protagonista assoluta è una gonna a tubino di pelle color cammello. L’outfit è perfettamente in palette, dal momento che tutti i capi indossati da Gerini sfiorano le sfumature del beige e del marrone. La parola d’ordine è quindi dégradé, una scelta di stile che ci permette di giocare sul monocolore, dandogli però vita accostando diverse nuance dello stesso. Il risultato finale è solitamente molto glamour, come nel caso dell’attrice che ha scelto per l’occasione la gonna midi a cui sarà impossibile rinunciare nel ... Leggi su diredonna (Di giovedì 23 dicembre 2021)si è presentata più in forma che mai alla prima del nuovo film a cui ha partecipato, Lasciarsi un giorno a Roma, diretto da Edoardo Leo. L’attrice è arrivata con un look elegante caratterizzato da una mise tutta sui toni del marrone, dove la protagonista assoluta è unaa tubino dicolor cammello. L’outfit è perfettamente in palette, dal momento che tutti i capi indossati dasfiorano le sfumature del beige e del marrone. La parola d’ordine è quindi dégradé, una scelta di stile che ci permette di giocare sul monocolore, dandogli però vita accostando diverse nuance dello stesso. Il risultato finale è solitamente molto glamour, come nel caso dell’attrice che ha scelto per l’occasione lamidi a cui sarà impossibile rinunciare nel ...

Advertising

andreastoolbox : Gonne Inverno 2021: di pelle midi come Claudia Gerini è chic - TeresaTuzi : @solojuventuss Io ne ho 65 e la gonna corta di pelle la porto ancora - _SaraC_92 : RT @ge_aldrig_upp: Elisabetta #ITA ???? ?????? Non lo dico per patriottismo ma a livello di brano è la mia proposta preferita in questa edizion… - smoothxevans : allora amo o gonna nera, dolcevita rossa e stivali o gonna bordeaux, dolcevita nera e stivali oppure panta di pe… - ___savvy : RT @ge_aldrig_upp: Elisabetta #ITA ???? ?????? Non lo dico per patriottismo ma a livello di brano è la mia proposta preferita in questa edizion… -