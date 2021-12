La Germania verso la quarta dose | non esclude lockdown duro

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Sale l'allerta in Europa e nel mondo per l'impennata dei contagi, spinti dalla variante Omicron. E mentre la Gran Bretagna registra un record di casi, lasi prepara ad alzare ulteriormente la ...

Agenzia ANSA

Sale l'allerta in Europa e nel mondo per l'impennata dei contagi, spinti dalla variante Omicron. E mentre la Gran Bretagna registra un record di casi, lasi prepara ad alzare ulteriormente la guardia: il ministro della Salute Lauterbach parla della probabile necessita' di una quarta dose, annunciando di aver gia' ordinato 80 milioni di dosi ...Berlinol'obbligola quarta dose: Israele fa da apripista, lasi prepara L'Austria cambia ancora: Nehammer è il terzo cancelliere in due mesiDa dove arriva il gas naturale che utilizziamo quotidianamente nelle nostre case? E perché c'è stato un aumento dei prezzi? La sfida energetica europea passa da grandi infrastrutture e fragili giochi ...Sale l'allerta in Europa e nel mondo per l'impennata dei contagi, spinti dalla variante Omicron. E mentre la Gran Bretagna registra un record di ...