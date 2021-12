La festa più hard di Milano | mi sono imbucato | ecco cosa ho visto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Il martellare di kick e bassi è così invadente da risuonare nella gabbia toracica. L’intensità della musica scema per qualche secondo; poi risale. Il brano si fa via via più saturo, come la pista da ballo. Sembra che da un momento all’altro un aereo debba lasciare la grande sala per raggiungere il cielo nero sopra. Più su, sempre più su. Alzo gli occhi: alla balaustra trasparente del primo piano c’è appoggiato un tizio. Ha i pantaloni abbassati e muove il bacino avanti e indietro. Una ragazza è inginocchiata davanti a lui e glielo sta succhiando. La musica si ferma per un secondo, come un dive coaster prima della caduta. C’è un attimo di vuoto. Poi esplode in una serie di tunz-tunz. Ed esplodono anche i corpi nudi che saltano sotto le casse. È venerdì 17 dicembre e nel locale c’è odore di fumo e di sudore. Faccio per lasciare la pista, voltandomi. Accanto a me ...