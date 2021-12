La copertura di JustSpeed | le ambizioni del nuovo brand

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : copertura JustSpeed

Adnkronos

Una volta verificata lasul sito www..it , è possibile sottoscrivere direttamente on line l'abbonamento o richiedere di essere supportati telefonicamente da un operatore del ...Il servizioè basato esclusivamente su tecnologia FTTH (Fiber To The Home), ovvero la "fibra al 100%" che corre ultraveloce fino a casa dell'utente. È garantita un'ottimasulla ...Copertura JustSpeed: oltre 1500 comuni italiani La copertura di JustSpeed interessa al momento oltre 1500 comuni nelle diverse aree del territorio nazionale, c ...Inizia da Firenze il Tour 2021-2022 di JustSpeed e Snipers Team che ha l’obiettivo di raccontare agli italiani il mondo dell’ultravelocità.