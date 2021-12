La conferenza stampa di Mario Draghi qualcosa ci ha insegnato (Di giovedì 23 dicembre 2021) La conferenza stampa di fine anno dell’algido banchiere è servita a fornire alcune conferme. Mario Draghi (o nonno Mario – come dice lui in vena di ridanciano) presume di traslocare il mese prossimo da Palazzo Chigi al Quirinale, ritenendo di aver portato a termine per intero la missione cui era preposto in quanto premier; anche se nessuno dei favolosi risultati che il coro dei laudatori dava per scontati, per la semplice imposizione delle sue taumaturgiche manine, è stato raggiunto: sconfitta definitiva del Covid-19; declinazione dell’opportunità Next Generation in un acrobatico esercizio di alta progettualità da New Deal rooseveltiano; risveglio dal suo lungo torpore di un sistema produttivo abituato a vivacchiare, ricreando lo spirito e le condizioni di un nuovo Miracolo Economico; riconduzione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ladi fine anno dell’algido banchiere è servita a fornire alcune conferme.(o nonno– come dice lui in vena di ridanciano) presume di traslocare il mese prossimo da Palazzo Chigi al Quirinale, ritenendo di aver portato a termine per intero la missione cui era preposto in quanto premier; anche se nessuno dei favolosi risultati che il coro dei laudatori dava per scontati, per la semplice imposizione delle sue taumaturgiche manine, è stato raggiunto: sconfitta definitiva del Covid-19; declinazione dell’opportunità Next Generation in un acrobatico esercizio di alta progettualità da New Deal rooseveltiano; risveglio dal suo lungo torpore di un sistema produttivo abituato a vivacchiare, ricreando lo spirito e le condizioni di un nuovo Miracolo Economico; riconduzione di ...

