La Commissione Europea contro la Polonia

L'Unione ha aperto una nuova procedura di infrazione contro due sentenze della Corte Costituzionale polacca, ma difficilmente servirà a cambiare qualcosa

Ultime Notizie dalla rete : Commissione Europea Dall'Ue il cartellino rosso alla Polonia. Varsavia: "È un attacco alla sovranità" La motivazione? La Commissione europea è "gravemente preoccupata" dalle posizioni prese con due sentenze (il 14 luglio e il 7 ottobre di quest'anno) dalla Corte costituzionale polacca. In sintesi, la ...

La Commissione Europea contro la Polonia L'Unione ha aperto una nuova procedura di infrazione contro due sentenze della Corte Costituzionale polacca, ma difficilmente servirà a cambiare qualcosa ...

