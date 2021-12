La Cassazione di Tarantini e le prostitute: 'Frenetica ricerca di donne per Berlusconi' (Di giovedì 23 dicembre 2021) Niente male per il futuro (nei desideri della destra) presidente della Repubblica Una 'Frenetica attività posta in essere dall'imputato per reperire delle donne per la serata del 6 settembre 2008, in ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 dicembre 2021) Niente male per il futuro (nei desideri della destra) presidente della Repubblica Una 'attività posta in essere dall'imputato per reperire delleper la serata del 6 settembre 2008, in ...

Advertising

MatttBBB : RT @270349: Caso escort, la Cassazione conferma: “Frenetica attività di Tarantini per reperire donne da portare a casa di Berlusconi” https… - Affaritaliani : Escort, condanna Tarantini: 'Frenetica attività'. I motivi della Cassazione - Stefano___1970 : RT @270349: Caso escort, la Cassazione conferma: “Frenetica attività di Tarantini per reperire donne da portare a casa di Berlusconi” https… - gjscco : RT @ZagoValter: Caso Escort, la Cassazione conferma: 'Frenetica attività di Tarantini per reperire donne da portare a casa di Berlusconi'.… - Stefano___1970 : Caso escort, la Cassazione conferma: 'Frenetica attività di Tarantini per reperire donne da portare a casa di Berlu… -