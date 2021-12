La carne all' italiana | viaggio oltre il mito della fiorentina

Leggi su agi

(Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Laè parte integrantetradizione culinaria. Ma ne mangiamo davvero troppa? Stando alle ultime statistiche a partire da “Consumo reale die di pesce in Italia“(Ed. Franco Angeli), a cura di Vincenzo Russo, Anna De Angelis, Pier Paolo Danieli, nel nostro Paese le proteine animali si consumano con misura: i nostri connazionali infatti nella loro dieta non superano mai i 100 grammi al giorno, anzi il consumo quotidiano dirossa si attesta sui 60 grammi. Un valore ben al di sotto dei limiti consigliati dall'OMS. E a chi pensa che esistano solo due modi per gustarla - al sangue o ben cotta - non possiamo che consigliare di perdersi in unfra le più famose e ricercate preparazioni regionali dello stivale. Dalle razze pregiate alle bistecche ...