La beffa dei vaccinati J&J: il booster sul green pass non risulta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per chi ha fatto il vaccino J&J (Johnson & Johnson) è in arrivo una beffa: sul green pass, non risulta la dose booster come "terza dose" ma come seconda. Un problema non da poco e purtroppo tutto italiano: malgrado la vaccinazione con quello che doveva essere un siero monodose, sul green pass aggiornato dopo essersi sottoposti al 'booster', figurano solo due dosi somministrate (2/2) e con la fiala di Moderna o Pfizer. C'è da restare increduli ma è davvero così: malgrado io stessa abbia fatto (con convinzione, perché credo nel vaccino e nella scienza medica) il vaccino Johnson & Johnson e il booster di richiamo con Moderna nelle scorse settimane, il mio green pass aggiornato riporta ...

