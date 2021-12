Katy Perry e Orlando Bloom si danno consigli fashion brutalmente onesti: "Ci diciamo sempre la verità" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Katy Perry e Orlando Bloom hanno rivelato di essere entrambi brutalmente onesti quando si tratta di consigli relativi all'abbigliamento: 'Ci diciamo sempre la nuda e cruda verità'. Katy Perry e Orlando Bloom non si tirano indietro quando si tratta di valutare i reciproci outfit: la celeberrima cantante di I Kissed a Girl ha recentemente rivelato che, per quanto concerne i consigli fashion, lei e l'attore de I Pirati dei Caraibi si dicono sempre e solo la verità. Quindi, naturalmente, la cantante 37enne si è recentemente rivolta al marito, 44 ??anni, per aiutarla a scegliere i costumi ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 dicembre 2021)hanno rivelato di essere entrambiquando si tratta direlativi all'abbigliamento: 'Cila nuda e cruda'.non si tirano indietro quando si tratta di valutare i reciproci outfit: la celeberrima cantante di I Kissed a Girl ha recentemente rivelato che, per quanto concerne i, lei e l'attore de I Pirati dei Caraibi si diconoe solo la. Quindi, naturalmente, la cantante 37enne si è recentemente rivolta al marito, 44 ??anni, per aiutarla a scegliere i costumi ...

