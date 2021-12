Juventus: si riapre la lotta per la zona Champions League (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo la 19° giornata di Serie A, si riapre, per la Juventus, la lotta per la zona di Champions League. Home Se l’ultimo turno del girone di andata, doveva essere una formalità per le prime 4 in classifica, non lo è stato per Napoli e Atalanta. Infatti, i bergamaschi sono incappati in un pareggio contro il Genoa (Genoa – Atalanta 0 a 0). Mentre, i partenopei sono crollati in casa (Napoli – Spezia 0 a 1). Questi risultati hanno permesso alla nostra Juventus di recuperare 2 e 3 punti in classifica, portandosi a -5 dal Napoli e -4 dall’Atalanta. Le milanesi scappano grazie alle rispettive vittorie. Juventus: l’ultima occasione per arrivare tra le prime 4 Dopo la sosta natalizia, la Juventus non potrà fallire le partite ... Leggi su baronijuventino (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo la 19° giornata di Serie A, si, per la, laper ladi. Home Se l’ultimo turno del girone di andata, doveva essere una formalità per le prime 4 in classifica, non lo è stato per Napoli e Atalanta. Infatti, i bergamaschi sono incappati in un pareggio contro il Genoa (Genoa – Atalanta 0 a 0). Mentre, i partenopei sono crollati in casa (Napoli – Spezia 0 a 1). Questi risultati hanno permesso alla nostradi recuperare 2 e 3 punti in classifica, portandosi a -5 dal Napoli e -4 dall’Atalanta. Le milanesi scappano grazie alle rispettive vittorie.: l’ultima occasione per arrivare tra le prime 4 Dopo la sosta natalizia, lanon potrà fallire le partite ...

