Juventus, Pjanic e il ritorno in Serie A (Di giovedì 23 dicembre 2021) Stando a quanto riportato da Primocanale il Genoa starebbe tentando di riportare Miralem Pjanic in Serie A nel tentativo di risollevare le proprie sorti. Per l’ex Juventus, ora al Besiktas, c’è il problema non da nulla dell’ingaggio che ammonta attualmente a 6 milioni di euro. Spors sta provando a fare le mosse giuste per comprendere se ci sono margini di manovra per il giocatore che la scorsa estate è stato pure a lungo vicino al ritorno a Torino. Leggi su footdata (Di giovedì 23 dicembre 2021) Stando a quanto riportato da Primocanale il Genoa starebbe tentando di riportare MiraleminA nel tentativo di risollevare le proprie sorti. Per l’ex, ora al Besiktas, c’è il problema non da nulla dell’ingaggio che ammonta attualmente a 6 milioni di euro. Spors sta provando a fare le mosse giuste per comprendere se ci sono margini di manovra per il giocatore che la scorsa estate è stato pure a lungo vicino ala Torino.

Advertising

gilnar76 : Clamoroso Pjanic, può tornare in Serie A per lottare per la salvezza #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Clamoroso Pjanic, può tornare in Serie A per lottare per la salvezza - - danghio2 : RT @Gabry9416: @pietromichi @MarcoBellinazzo Gavioli?? Rizzo?? Gavioli è in prestito, sto rizzo nn so chi sia. La cifra più alta è stata 9… - Gabry9416 : @pietromichi @MarcoBellinazzo Gavioli?? Rizzo?? Gavioli è in prestito, sto rizzo nn so chi sia. La cifra più alta è… - Giusepp84623364 : @cmdotcom Se parlate dell'inter cosa cavolo mettere la foto di Pjanic con la maglia della Juventus? -