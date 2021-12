Juventus, per raggiungere gli obiettivi ecco dove devi migliorare (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Juventus, alla ripresa del campionato, deve risolvere un problema che potrebbe compromettere il raggiungimento degli obiettivi. Juventus (Getty Images)La Juventus ha chiuso il 2021 con una vittoria importantissima; il due a zero sul Cagliari, oltre a dare continuità, ha permesso ai bianconeri di riaprire completamente il discorso Champions League. Bonucci e compagni, complici i passi falsi di Atalanta e Napoli (fermate rispettivamente da Genoa e Spezia) sono a quattro punti dal quarto posto e a meno cinque dal terzo con lo scontro diretto con i partenopei, alla ripresa, per accorciare ulteriormente le distanze. Allegri, nonostante le premesse fossero altre, può ritenersi soddisfatto dei suoi ragazzi; ora, però, non bisogna fermarsi e gennaio, per la Juventus, sarà un mese cruciale. Sei partite in ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 23 dicembre 2021) La, alla ripresa del campionato, deve risolvere un problema che potrebbe compromettere il raggiungimento degli(Getty Images)Laha chiuso il 2021 con una vittoria importantissima; il due a zero sul Cagliari, oltre a dare continuità, ha permesso ai bianconeri di riaprire completamente il discorso Champions League. Bonucci e compagni, complici i passi falsi di Atalanta e Napoli (fermate rispettivamente da Genoa e Spezia) sono a quattro punti dal quarto posto e a meno cinque dal terzo con lo scontro diretto con i partenopei, alla ripresa, per accorciare ulteriormente le distanze. Allegri, nonostante le premesse fossero altre, può ritenersi soddisfatto dei suoi ragazzi; ora, però, non bisogna fermarsi e gennaio, per la, sarà un mese cruciale. Sei partite in ...

