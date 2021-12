Juventus, il bilancio della prima parte di stagione (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Juventus ha chiuso l’anno con una vittoria; in attesa di rivedere i bianconeri sul campo andiamo ad analizzare la prima parte di stagione. Allegri (Getty Images) La Serie A è andata in vacanza, tutti in pausa fino al sei gennaio quando il calendario ci regalerà subito due big match, Milan-Roma e Juventus-Napoli. La sfida dello Stadium è diventata ancora più importante dopo i risultati dell’ultima giornata; se i bianconeri hanno fatto il proprio dovere, battendo due a zero il Cagliari, lo stesso non si può dire dei ragazzi di Spalletti. Il successo, al Maradona, dello Spezia è un pessimo regalo di natale per i tifosi partenopei che vedono la vetta allontanarsi, sette i punti di distacco. La sola vittoria nelle ultime cinque partite non è il migliore modo per presentarsi alla ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 23 dicembre 2021) Laha chiuso l’anno con una vittoria; in attesa di rivedere i bianconeri sul campo andiamo ad analizzare ladi. Allegri (Getty Images) La Serie A è andata in vacanza, tutti in pausa fino al sei gennaio quando il calendario ci regalerà subito due big match, Milan-Roma e-Napoli. La sfida dello Stadium è diventata ancora più importante dopo i risultati dell’ultima giornata; se i bianconeri hanno fatto il proprio dovere, battendo due a zero il Cagliari, lo stesso non si può dire dei ragazzi di Spalletti. Il successo, al Maradona, dello Spezia è un pessimo regalo di natale per i tifosinopei che vedono la vetta allontanarsi, sette i punti di distacco. La sola vittoria nelle ultime cinque partite non è il migliore modo per presentarsi alla ...

