Juventus, i tifosi non dimenticano Pirlo (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Juventus, per tornare a dominare il calcio italiano, ha scelto di ripartire da Allegri; i tifosi bianconeri, però, non dimenticano Pirlo. Pirlo (Getty Images)La Juventus, dopo le difficoltà della passata stagione (dove sono comunque arrivati due titoli), ha deciso di ripartire da Allegri. Il tecnico toscano è stato scelto per riportare il club a dominare il calcio italiano e ad essere protagonista a livello europeo. Missione più complicata del previsto con i bianconeri che, ad inizio stagione, hanno avuto più problemi del previsto; nell'ultimo mese, l'allenatore sembra aver trovato la strada giusta per affrontare la stagione nel migliore dei modi. Alla pausa natalizia, la Juventus si trova a meno quattro dal quarto posto; quando il campionato riprenderà, Bonucci e ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus tifosi Allianz Stadium non sostiene più la Juve: il dato clamoroso Allianz Stadium, il dato clamoroso sui tifosi Ma il Corriere dello Sport oggi in edicola pone in evidenza un altro aspetto negativo legato all'attualità dell'impianto della Juventus: la poca presenza ...

CALCIOMERCATO LAZIO/ Milinkovic - Savic, scintille con Sarri e il Manchester United... ...spicco in uscita per quanto riguarda il calciomercato Lazio ? L'ipotesi preoccupa non poco i tifosi ... L'agente di Milinkovic - Savic, Mateja Kezman, ha aperto alla Juventus, ma Claudio Lotito chiede ...

Juventus, ora i tifosi fanno mea culpa: Dobbiamo chiedergli scusa Virgilio Sport Media spettatori, la Roma nella top 3 della serie A Lo studio ha reso nota la media spettatori di tutti i club di Serie A: male Juventus e Lazio Tra i primi successi del nuovo corso Roma c’è sicuramente il ritorno in massa dei tifosi allo stadio. Numer ...

Juve Stabia, Sottili assolve tutti: Chi si aspettava la chiusura col botto è rimasto deluso, ma i fischi piovuti per la prima volta dagli spalti sembrano echeggiare ancora nell’aria all’indomani del deludente ...

