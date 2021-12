Juventus | giorno speciale per Nedved | il ricordo del club bianconero

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Oggi, ventidue dicembre, è una giornataper Pavelche diciotto anni fa visse uno dei momento più belli della sua carriera.(Getty Images)L’anno calcistico dellasi è chiuso con una vittoria, due a zero contro il Cagliari, che ha permesso ai bianconeri di riaprire completamente la corsa Champions considerando il passo falso dell’Atalanta, fermata sul pari in casa del Genoa. Diverso il discorso per la società impegnata, nel prossimo mese, sul fronte mercato; a gennaio, infatti, ihanno la possibilità di rinforzare le proprie rose e Allegri ha bisogno di uno/due elementi per alzare la qualità in vista della seconda parte di stagione. Le prestazioni fornite da Arthur, contro Bologna e Cagliari, potrebbero cambiare le strategie di mercato per quanto riguarda il ...

Advertising

juventusfc : Le #JuventusWomen sono pronte a vivere due grandi giorni di #UWCL. E noi con loro! Tutti gli appuntamenti ???????? su… - Capannone2 : @marcellofo67 @BDoltri Sono entrato nello Juventus store con la maglia dell'Inter il giorno dello scudetto matematico a salutare - NewsletterLeggo : Juve, profumo Champions: così Allegri vuole sverniciare Napoli e Atalanta Le news del giorno di Juventus… - Gianfranco_juve : @ruiu19 @acmilan Non hai citato Giraud che il tuo amico @MichaelCuomo nel giorno delle visite mediche disse:' Abbia… - Giovann14793883 : RT @SepDam: Quindi il 'vostro' mozzafiatante #Spalletti ,quello che:'é meglio di alecre''lui si che cambia le squadre', è a soli 5 punti da… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus giorno

Juventus News 24

...meno pesante dalle milanesi e un bottino più sostanzioso per respingere il ritorno della. ... Quel, curiosamente , il Napoli tolse in fretta dal mercato il classe '95, promesso sposo ...... +178, totale 8.722 Ricoverati in Terapia Intensiva: +13, totale 1.023 Ingressi delin ... salta laCONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Cile, da febbraio quarta dose vaccino per fasce più ...Prima di scoprire dove vedere Juventus - Cagliari in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre. La Juventus ha 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte) insieme alla Fioren ...Calciomercato Juventus: può tornare di moda il nome di Mauro Icardi, una pista che non è mai stata davvero abbandonata dalla società bianconera.