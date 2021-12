Juventus | fari puntati su uno dei migliori bomber d’Europa!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ladopo un inizio altalenante oggi sembra aver trovato la quadra giusta tanto da essere a -4 dalla zona Champions. Allegri sta riuscendo a zittire tutti i critici anche senza un vero e propriotrovando i gol da giocatori come Kean, Bernardeschi e Cuadrado.Psg IcardiIntanto sul fronte mercato, secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, i bianconeri vorrebbero far tornare Mauro Icardi in Italia ed in Serie A. Queste le parole del giornalista a Sportitalia: "Mercato?Ora riflessioni legate soprattutto al mercato. Icardi ha segnato e Pochettino vorrebbe trattenerlo, ma i bianconeri vogliono prendere un attaccante e non ci sono molte soluzioni alternative».