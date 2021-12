Juventus, Cherubini ha deciso: scelto il nome per il grande colpo (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Juventus, nel mercato di gennaio, sembra voler concentrare tutte le attenzioni su un unico grande colpo di mercato. I tifosi sognano. Cherubini (Getty Images)Il 2021 calcistico della Juventus si è concluso con una vittoria, due a zero al Cagliari, e una vittoria che permette ai bianconeri di tornare prepotentemente in corsa per la zona Champions League. Bonucci e compagni, complici i passi falsi di Atalanta e Napoli, sono a meno quattro dal quarto posto e a soli cinque punti dal terzo. Distante, da un certo punto di vista, difficilmente inimmaginabili visto com’era partita la stagione. Ora i ragazzi di Allegri si godono una settimana di vacanze prima di tornare ad allenarsi, il trenta dicembre, in vista della sfida con il Napoli. Gennaio è un mese cruciale non solo a livello di campo; l’arrivo del ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 23 dicembre 2021) La, nel mercato di gennaio, sembra voler concentrare tutte le attenzioni su un unicodi mercato. I tifosi sognano.(Getty Images)Il 2021 calcistico dellasi è concluso con una vittoria, due a zero al Cagliari, e una vittoria che permette ai bianconeri di tornare prepotentemente in corsa per la zona Champions League. Bonucci e compagni, complici i passi falsi di Atalanta e Napoli, sono a meno quattro dal quarto posto e a soli cinque punti dal terzo. Distante, da un certo punto di vista, difficilmente inimmaginabili visto com’era partita la stagione. Ora i ragazzi di Allegri si godono una settimana di vacanze prima di tornare ad allenarsi, il trenta dicembre, in vista della sfida con il Napoli. Gennaio è un mese cruciale non solo a livello di campo; l’arrivo del ...

Advertising

sghi29 : RT @1411nico: Vero o meno la voce #Giuntoli, serve un direttore sportivo e anche subito. Cherubini non è cosa sua e magari può rimenere Ad.… - cn1926it : #Brambati: “Dopo la prima esperienza di #Allegri si sono offuscate le idee” - cn1926it : La #Juventus guarda in casa #Napoli: nel mirino dei bianconeri il ds #Giuntoli - TheMattDP10 : ??RAIOLA È A TORINO?? SCOSSA PER LA JUVENTUS - 1411nico : Vero o meno la voce #Giuntoli, serve un direttore sportivo e anche subito. Cherubini non è cosa sua e magari può ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Cherubini La Juventus cerca un nuovo ds, il preferito è Giuntoli La Juventus pensa a Cristiano Giuntoli Secondo a quanto riportato da calciomercato.com , la Juventus è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo al posto di Cherubini. In cima alla lista dei dirigenti bianconeri c'è Cristiano Giuntoli, attuale ds del Napoli, che sarebbe il preferito per il ...

Juventus, nuovo ds cercasi: nella lista bianconera c'è anche Giuntoli Stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus sarebbe alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, per sostituire Federico Cherubini. Nonostante l'attuale dirigente sia in carica da meno di un anno, secondo calciomercato.com , i ...

Calciomercato Juve, Cherubini a caccia di opportunità: idea dalla Ligue 1 Juventus News 24 Juventus, cambio in vista: avviati i contatti col nuovo ds Il club bianconero, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, si sarebbe mosso per portare a Torino una figura dirigenziale di alto livello.

Juventus-Giuntoli, contatto: il ds del Napoli può diventare bianconero La Juventus è concentrata sulla stagione in corso, il rendimento della squadra è migliorato molto tra campionato e Champions league e l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato. La dirig ...

Lapensa a Cristiano Giuntoli Secondo a quanto riportato da calciomercato.com , laè alla ricerca di un nuovo direttore sportivo al posto di. In cima alla lista dei dirigenti bianconeri c'è Cristiano Giuntoli, attuale ds del Napoli, che sarebbe il preferito per il ...Stando alle ultime indiscrezioni, lasarebbe alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, per sostituire Federico. Nonostante l'attuale dirigente sia in carica da meno di un anno, secondo calciomercato.com , i ...Il club bianconero, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, si sarebbe mosso per portare a Torino una figura dirigenziale di alto livello.La Juventus è concentrata sulla stagione in corso, il rendimento della squadra è migliorato molto tra campionato e Champions league e l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato. La dirig ...