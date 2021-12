Juventus | Bernardeschi a Carrara per Natale | Qui alle cave le mie radici

(Di giovedì 23 dicembre 2021) "Qui ci sono le mie". Un calciatore legato al suo luogo natìo: Federicoè tornato acon la famiglia per le vacanze di. Ed è subito andato su, per ...

Un luogo che mi ha insegnato il valore del lavoro, del sacrificio e della fatica! Oggi più che mai orgoglioso delle mie radici", dicenel post su Instagram. E per questa gita alle cave ...Le pagelle e highlights di- Cagliari 2 - 0, gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2021/2022:è il migliore del match(4 - 3 - 3): Szczesny 6.5; Cuadrado 6.5, Bonucci 6, de Ligt 6, Alex Sandro 5.5; Bentancur 6, Arthur 6 (dal 37 st Locatelli s.v.), Rabiot 5.5 (dal 1 st ...Federico Bernardeschi è tornato nella sua Carrara per la sosta natalizie. Il messaggio dell’esterno della Juventus – FOTO Ritorno alle radici per Federico Bernardeschi durante la sosta natalizia. L’es ...Carrara, 23 dicembre 2021 - "Qui ci sono le mie radici". Un calciatore legato al suo luogo natìo: Federico Bernardeschi è tornato a Carrara con la famiglia per le vacanze di Natale. Ed è subito andato ...