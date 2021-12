Juve: si riapre la trattativa per il rinnovo del giocatore! (Di giovedì 23 dicembre 2021) Federico Bernardeschi si è ripreso la Juve: un gol, tre assist, cinque partite consecutive da titolare con quattro vittorie e un pareggio, 18 tiri in porta e 10 dieci occasioni create, più di tutti gli altri bianconeri. Il mese di dicembre è il coronamento di una rinascita iniziata durante l’Europeo. Federico Bernardeschi, Juventus Il suo contratto è in scadenza giugno 2022, fino a poche settimane fa sembrava destinato all’addio ma secondo TuttoSport oggi si sono aperti nuovi scenari. Federico e il suo agente puntano verso il rinnovo di contratto: l’obiettivo è continuare l’avventura con la Juventus ma per farlo sarà necessario dare continuità alle ultime prestazioni. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 dicembre 2021) Federico Bernardeschi si è ripreso la: un gol, tre assist, cinque partite consecutive da titolare con quattro vittorie e un pareggio, 18 tiri in porta e 10 dieci occasioni create, più di tutti gli altri bianconeri. Il mese di dicembre è il coronamento di una rinascita iniziata durante l’Europeo. Federico Bernardeschi,ntus Il suo contratto è in scadenza giugno 2022, fino a poche settimane fa sembrava destinato all’addio ma secondo TuttoSport oggi si sono aperti nuovi scenari. Federico e il suo agente puntano verso ildi contratto: l’obiettivo è continuare l’avventura con lantus ma per farlo sarà necessario dare continuità alle ultime prestazioni. Simone Borghi

Advertising

SorrentinoEnzo : @ahfod7 Prima volta? Sassuolo.....Atalanta.....Empoli, te ne sei dimenticato? E cmq il Napoli non riapre la corsa C… - pelmilan : Ho come l’impressione che questa giornata sia quella dov’è riapre tutto in corsa champions (Juve Roma Milan) - sportli26181512 : Schedina CM: ok Juve e Pisa, occhio alla sorpresa in Liga. Milan-Napoli? Ecco il nostro consiglio: Dopo la parentes… -