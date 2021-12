Joan Didion raccontava i fatti suoi solo se costretta | con il suo sguardo unico

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Scrittrici così eleganti e belle non ne avevamo viste mai. Abito lungo, sandali, sigaretta in mano,era appoggiata a una Corvette Stingray. Fotografata da Julian Wasser, lo stesso che scattò l’immagine di Eve Babitz nuda mentre gioca a scacchi con Marcel Duchamp. Eve Babitz è morta quasi dimenticata la settimana scorsa.è morta ieri a 87 anni, meno dimenticata. Due scrittrici diversissime ma entrambe profondamente West Coast, modello per chi dopo di loro è cresciuto da quelle parti. In “Ladybird”, primo film autobiografico di Greta Gerwig – trama: come riuscire a scappare da Sacramento a New York – leggiamo una frase di: “Chi parla di edonismo californiano non ha mai passato un Natale a Sacramento”....