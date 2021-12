Jessica Selassié piange con Sophie Codegoni al GF Vip. Che però la tradisce subito (Di giovedì 23 dicembre 2021) Jessica Selassié, un’altra crisi al GF Vip 6 ma questa volta “per amore”. Anche lei è rimasta colpita dall’ingresso di Alessandro Basciano ma si è resa conto che lui ha altre mire. E in sauna è scoppiata a piangere proprio con Sophie Codegoni, che è proprio la vippona a cui lui è più interessato. Sophie ha quindi svelato all’amica svelato di aver parlato con il nuovo arrivato ma di non avergli detto nulla di preciso in merito a un ipotetico interesse da parte di Jessica Selassié: “Sai cosa ho appena detto ad Alessandro? Io ho smorzato le battute e gli ho detto che rispetto la mia amica. E se tu può avere qualcosa nei suoi confronti, ma io questo non lo so con certezza perché non vado a dire a lui i ca… nostri ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021), un’altra crisi al GF Vip 6 ma questa volta “per amore”. Anche lei è rimasta colpita dall’ingresso di Alessandro Basciano ma si è resa conto che lui ha altre mire. E in sauna è scoppiata are proprio con, che è proprio la vippona a cui lui è più interessato.ha quindi svelato all’amica svelato di aver parlato con il nuovo arrivato ma di non avergli detto nulla di preciso in merito a un ipotetico interesse da parte di: “Sai cosa ho appena detto ad Alessandro? Io ho smorzato le battute e gli ho detto che rispetto la mia amica. E se tu può avere qualcosa nei suoi confronti, ma io questo non lo so con certezza perché non vado a dire a lui i ca… nostri ...

