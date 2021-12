Ita fa volare primo Airbus con livrea azzurra, dedicato a Paolo Rossi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sta per debuttare il primo aereo di Ita Airways con la nuova livrea azzurra. Si tratta di un Airbus A320 dedicato al campione Paolo Rossi. Il nuovo aereo farà il suo primo volo, l’ AZ 2044, domani 24 dicembre alle ore 15.00 sulla tratta Roma – Milano. Lo rende noto la compagnia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sta per debuttare ilaereo di Ita Airways con la nuova. Si tratta di unA320al campione. Il nuovo aereo farà il suovolo, l’ AZ 2044, domani 24 dicembre alle ore 15.00 sulla tratta Roma – Milano. Lo rende noto la compagnia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

