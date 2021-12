Iss: ogni due giorni raddoppiano casi Omicron. È al 28%, "presto maggioritaria" (Di giovedì 23 dicembre 2021) In Italia è in forte crescita la percentuale della variante Omicron, che da una stima basata sulle analisi preliminari dei tamponi raccolti per l’indagine rapida del 20 dicembre potrebbe essere intorno al 28%, ma con forti variabilità regionali”. Lo rende noto l’Istituto Superiore di Sanità. L’analisi si è basata su circa 2mila tamponi raccolti in 18 regioni/PPAA. Confrontando i risultati della flash survey condotta con la raccolta dei campioni il 6 dicembre e quelli diffusi oggi con la stima preliminare al 28%, il tempo di raddoppio della variante Omicron risulta di circa due giorni “in linea con quello già trovato in altri paesi europei” rende noto l’Istituto superiore di Sanità. Una indicazione più precisa sulle stime di prevalenza verrà dal completamento della flash survey, i cui risultati arriveranno il 29 dicembre, mentre una ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) In Italia è in forte crescita la percentuale della variante, che da una stima basata sulle analisi preliminari dei tamponi raccolti per l’indagine rapida del 20 dicembre potrebbe essere intorno al 28%, ma con forti variabilità regionali”. Lo rende noto l’Istituto Superiore di Sanità. L’analisi si è basata su circa 2mila tamponi raccolti in 18 regioni/PPAA. Confrontando i risultati della flash survey condotta con la raccolta dei campioni il 6 dicembre e quelli diffusi oggi con la stima preliminare al 28%, il tempo di raddoppio della varianterisulta di circa due“in linea con quello già trovato in altri paesi europei” rende noto l’Istituto superiore di Sanità. Una indicazione più precisa sulle stime di prevalenza verrà dal completamento della flash survey, i cui risultati arriveranno il 29 dicembre, mentre una ...

