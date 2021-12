Iss: in Italia variante Omicron diffusa al 28% «Focolai estesi, sarà maggioritaria a breve» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Analisi preliminari del flash survey su 2mila tamponi. Forti variabilità regionali, il tempo di raddoppio è circa di due giorni. Brusaferro: «Focolai molto estesi, diventerà maggioritaria a breve» Leggi su corriere (Di giovedì 23 dicembre 2021) Analisi preliminari del flash survey su 2mila tamponi. Forti variabilità regionali, il tempo di raddoppio è circa di due giorni. Brusaferro: «molto, diventerà

