Israele, ritrovato in mare uno spettacolare tesoro antico: c’è anche un anello con la prima raffigurazione di Gesù (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un prezioso tesoro è stato rinvenuto a 4 metri di profondità in due relitti di navi al largo dell’antico porto di Caesarea, sulla costa israeliana. Si tratta di un antico bottino: monete d’argento, una pietra preziosa con una lira scolpita sopra ma anche campane di bronzo e alcuni resti dei rari effetti personali delle vittime dei naufragi, avvenuti – secondo gli studiosi – intorno al III secolo d.C. e al XIV secolo d.C. Ad attirare l’attenzione, in particolar modo, è stato l’anello d’oro sulla cui gemma incastonata vi è la prima raffigurazione di Gesù da parte delle comunità cristiane, detta del ‘buon pastore’. “Le navi erano probabilmente ancorate nelle vicinanze e hanno fatto naufragio a causa di una tempesta”, hanno spiegato gli archeologi marini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un preziosoè stato rinvenuto a 4 metri di profondità in due relitti di navi al largo dell’porto di Caesarea, sulla costa israeliana. Si tratta di unbottino: monete d’argento, una pietra preziosa con una lira scolpita sopra macampane di bronzo e alcuni resti dei rari effetti personali delle vittime dei naufragi, avvenuti – secondo gli studiosi – intorno al III secolo d.C. e al XIV secolo d.C. Ad attirare l’attenzione, in particolar modo, è stato l’d’oro sulla cui gemma incastonata vi è ladida parte delle comunità cristiane, detta del ‘buon pastore’. “Le navi erano probabilmente ancorate nelle vicinanze e hanno fatto naufragio a causa di una tempesta”, hanno spiegato gli archeologi marini ...

Advertising

LaStampa : Israele, ritrovato un antico tesoro in mare: c'è anche l'anello con la prima raffigurazione di Gesù - FQMagazineit : Israele, ritrovato in mare uno spettacolare tesoro antico: c’è anche un anello con la prima raffigurazione di Gesù - adrianabiffis : RT @LaStampa: Israele, ritrovato un antico tesoro in mare: c'è anche l'anello con la prima raffigurazione di Gesù - CrisCroft7 : #Scoperte meravigliose in #Israele! #archaeology #goodshepherd #christianarchaeology #research #news #video - Miti_Vigliero : Israele, ritrovato un antico tesoro in mare: c'è anche l'anello con la prima raffigurazione di Gesù -