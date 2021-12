Iscrizioni scuole infanzia Trento dal 4 al 28 gennaio: mese estivo, orario prolungato, pagamento. Indicazioni (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'Ufficio scolastico di Trento pubblica le Indicazioni per le Iscrizioni alle scuole infanzia anno scolastico 2022/23. Le Iscrizioni saranno aperte dalle ore 8.00 di lunedì 10 gennaio 2022 alle ore 20.00 di venerdì 28 gennaio 2022. Hanno diritto all'iscrizione i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'Ufficio scolastico dipubblica leper lealleanno scolastico 2022/23. Lesaranno aperte dalle ore 8.00 di lunedì 102022 alle ore 20.00 di venerdì 282022. Hanno diritto all'iscrizione i bambini residenti o domiciliati in provincia diche compiono il terzo anno di età entro il 312023. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Iscrizioni scuole infanzia Trento dal 4 al 28 gennaio: preiscrizioni, orario prolungato, pagamenti. Indicazioni - Trentin0 : Scuole dell'infanzia, iscrizioni dal 10 al 28 gennaio. Saranno aperte anche a luglio - univca : Aperte le iscrizioni per le Scuole di specializzazione in area sanitaria riservate a laureate e laureati non medici… - News24Italy : #Coldiretti, in Veneto +15% di iscrizioni nelle scuole di Agraria: campagna e allevamento le nuove frontiere occupa… - HTO_tv : RT @arpaveneto: ?? Prorogata la scadenza del concorso #qualeidea quiz. Iscrizioni aperte fino al 21 gennaio per scuole primarie e secondari… -