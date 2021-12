“Irriconoscibile | ma è lei!” Oggi splendida 56enne | 30 anni fa nel cast del film di successo | chi è

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 dicembre 2021) È stata una delle protagoniste di uno deicult di Natale e a distanza di 31. Dopo ildella pellicola, l’attrice ha continuato a lavorare nel mondo del cinema, ma soprattutto in televisione, dove ha recitato in molte serie tv di. Per il cinema ha interpretato il ruolo di Kathy Winslow nelcult Cool as Ice con Vanilla Ice e ha preso parte a numerose serie televisive, in particolare in E.R. – Medici in prima linea nel ruolo di Randi Fronczak per 72 episodi dal 1995 al 2003, ma è stata nelanche di Crossing Jordan (2005), Dirt (2007), Highlander (1995-1996), Providence (2001) e Nip/Tuck (2009). Recentemente Kristin Minter, nata a Miami il 22 novembre 1965, ha recitato in This Is Us e Ray Donovan, ma anche ...