Inzaghi sugli ottavi di Champions | “Li avremmo evitati volentieri!”

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Non è un mistero:avrebbe certamente scelto un’altra avversaria per glidi finale diLeague. Sembra alquanto palese. Nessuno vorrebbe affrontare subito una delle principali candidate alle vittoria finale come il Liverpool di Klopp. Eppure l’urna ha dato quest’esito. E il tecnico interista non deve far altro che mettersi l’anima in pace. “di? Grande emozione ma li”: la chiosa diSi è voluto confidare alla Gazzetta dello Sport in un’intervista che uscirà domattina in esclusiva. E fra le varie rivelazioni, c’è proprio il pensiero sulla prossima avversaria deglidi finale diLeague: il temibilissimo ed ...