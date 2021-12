Interesse a sorpresa: lo vuole il Napoli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono ore bollenti di calciomercato in casa Napoli dopo la cocente sconfitta contro lo Spezia. In particolare, sono tante le voci che si susseguono riguardo l’acquisto di un difensore centrale e di un terzino sinistro, ruoli in cui la rosa degli azzurri si è dimostrata abbastanza lacunosa. Da Firenze, rimbalza però una notizia relativa ad un interessamento abbastanza inaspettato. Dragowski, FiorentinaSecondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, il Napoli sembra aver mostrato Interesse per il portiere della Fiorentina Bart?omiej Dr?gowski e non è da escludere che la società partenopea presenti un’offerta ai viola già nelle prossime settimane. Resta da capire, a questo punto, quale sarebbe il destino dei due portieri attualmente in rosa, in particolare di Alex Meret. Felice Luongo Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono ore bollenti di calciomercato in casadopo la cocente sconfitta contro lo Spezia. In particolare, sono tante le voci che si susseguono riguardo l’acquisto di un difensore centrale e di un terzino sinistro, ruoli in cui la rosa degli azzurri si è dimostrata abbastanza lacunosa. Da Firenze, rimbalza però una notizia relativa ad un interessamento abbastanza inaspettato. Dragowski, FiorentinaSecondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, ilsembra aver mostratoper il portiere della Fiorentina Bart?omiej Dr?gowski e non è da escludere che la società partenopea presenti un’offerta ai viola già nelle prossime settimane. Resta da capire, a questo punto, quale sarebbe il destino dei due portieri attualmente in rosa, in particolare di Alex Meret. Felice Luongo

