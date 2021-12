Inter | rinnovo ufficiale di Dimarco | difensore italiano in nerazzurro sino al 2026

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Federicoha rinnovato il contratto professionale che lo lega all’a giugno. L’esterno sinistro, cresciuto nelle giovanili del club meneghino, è tornato a vestire la maglia della Beneamata dopo ottimi anni a Verona. Con l’Hellas, in particolare durante la stagione 2020/2022,ha inanellato prestazioni convincenti e reti straordinarie, conquistando una nuova opportunità con la maglia dell’. Il calciatoreclasse ’97 è stato fondamentale per le rotazioni di Simone Inzaghi durante l’inizio della stagione, con il gol iconico contro la Sampdoria a rappresentare il tutto. Difficile scalfire la titolarità di Ivan Perisic, ma ugualmenteha dimostrato di poter giocare le sue carte, ...

Advertising

Inter : ?? | RINNOVO L’Inter e @FDimarco insieme fino al 2026 ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Dimarco rinnova fino al 2026 - Gazzetta_it : Inter, c’è Dimarco in sede: prolunga fino al 2026 #calciomercato - TramoMario : RT @Inter: ?? | RINNOVO L’Inter e @FDimarco insieme fino al 2026 ?? - Giulia230856 : RT @Inter: ?? | RINNOVO L’Inter e @FDimarco insieme fino al 2026 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter rinnovo

ASCOLTADimarco: ufficiale il prolungamento di contratto con l'per l'esterno nerazzurro. Il comunicato Federico Dimarco rinnova il proprio contratto con l'. Ora è ufficiale, di seguito il ...Prima in classifica e proiettata al futuro. L'getta le basi per le prossime stagioni siglando l'accordo con un giocatore che si sta ... Per lui pronto ildi contratto, con sensibile ...Federico Dimarco ha rinnovato il contratto professionale che lo lega all'Inter, sino a giugno 2026. L'esterno sinistro nerazzurro, cresciuto nelle giovanili del club meneghino, è tornato a vestire la ...L'Inter ha ufficializzato questo giovedì pomeriggio il rinnovo di contratto di Federico Dimarco. L'annuncio è arrivato sul sito web del club. L'annuncio dell'Inter. Questo quant ...