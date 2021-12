Inter | procura indaga su scambi giocatori senza passaggi di denaro

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Un aspetto su cui si sta concentrando l’inchiesta milanese per falso in bilancio sull’, con al centro plusvalenze sospette sulle cessioni di, è il “sistema”, non usato solo dal club nerazzurro ma diffuso nel calciomercato italiano, della cosiddetta ‘camera di compensazione’ suglitra calciatori di due squadre che avvengono spessodio con movimenti di soldi ‘congelati’ e poi effettuati solo in un secondo momento. Un meccanismo che, stando a quanto chiarito, non esiste negli altri Paesi. E gli inquirenti milanesi devono valutare come incida sulla regolarità dei rendiconti finanziari. SportFace.