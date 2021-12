Insigne carica il Napoli | “Ora dobbiamo rialzarci”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Lorenzoè vicino aldopo la sconfitta con lo Spezia, il capitano azzurroil gruppo in vista della sfida con la Juventus. La terza sconfitta consecutiva allo Stadio Maradona ha gettato nello sconforto ied i suoi tifosi. La vittoria con il Milan aveva illuso tutti, pensando che il peggio era passato. Invece la bruttissima prestazione con lo Spezia ha fatto tornare i fantasmi del recente passato. Ilha perso nonostante lo Spezia non abbia mai tirato in porta, un dato che deve far riflettere ma che fa capire anche il momento degli azzurri. Il messaggio disu instagram.: il messaggio disui social “Nessuno voleva perdere…nessuno vorrebbe ai perdere, soprattutto davanti al proprio pubblico. Ma ...

Commenta per primo Luciano Spalletti dovrà far fronte ancora a diverse assenze questa sera in vista di Napoli - Spezia, ultimo match del 2021. Osimhen,, Koulibaly e Fabián Ruiz saranno out, con il nigeriano che è ad un passo dal rientro in campo (anche se dovrà andare prima in Coppa d'Africa). Lo stesso Osimhen ha caricato la squadra in vista ...Eppure stranisce vedere come la più altacittadina che solo qualche settimana fa dichiarava ...nostro recente passato amministrativo) abbia dimenticato di rendere opportuno omaggio all'...Insigne è vicino al Napoli dopo la sconfitta con lo Spezia, il capitano azzurro carica il gruppo in vista della sfida con la Juventus.Lorenzo Insigne, tramite il proprio profilo ufficiale social, suona la carica dopo la sconfitta arrivata ieri sera contro lo Spezia. Il capitano non ha potuto prendere parte alla sfida dato che è risu ...