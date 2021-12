Insegnante arrestata con l’accusa di atti sessuali con minori: adescati sui social con il nome “Zia Martina” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le indagini dei Carabinieri del Comando provinciale di Bari hanno portato all’arresto di un’Insegnante 45enne accusata di atti sessuali con minori. Il provvedimento a carico della donna sarebbe scattato su ordinanza del gip dl Tribunale del capoluogo pugliese e, secondo gli elementi emersi nelle ultime ore, l’indagata avrebbe usato i social, nello specifico il nome “Zia Martina“, per adescare ragazzini. Insegnante arrestata con l’accusa di atti sessuali con minori L’Insegnante sarebbe stata arrestata dai Carabinieri del Comando provinciale di Bari in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip nell’ambito di una inchiesta aperta ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le indagini dei Carabinieri del Comando provinciale di Bari hanno portato all’arresto di un’45enne accusata dicon. Il provvedimento a carico della donna sarebbe scattato su ordinanza del gip dl Tribunale del capoluogo pugliese e, secondo gli elementi emersi nelle ultime ore, l’indagata avrebbe usato i, nello specifico il“Zia“, per adescare ragazzini.condiconL’sarebbe statadai Carabinieri del Comando provinciale di Bari in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip nell’ambito di una inchiesta aperta ...

